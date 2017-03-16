Телеканал "Тверской проспект - Регион"

В Твери в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, которая сообщила, что на улице к ней подошла неизвестная женщина и обманом похитила около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», злоумышленница разыскивается. Тверской полиция обращается к жителям с просьбой быть бдительными и дают несколько рекомендаций : Никогда не вступайте в разговор с незнакомыми. Ваш ответ на любой вопрос, означает, что вы уже попали под их влияние. Ни в коем случае не демонстрируйте свой интерес и никогда не пытайтесь вникнуть в суть их речей. Главная их цель – найти человека, которого можно заговорить. Никогда не верьте содержанию разговора, поскольку все фразы построены на формулировке проблем среднестатистического человека: проблемы в семье и на работе, недостаток денежных средств и др. Не бойтесь быть грубым, резким и невоспитанным. Это не тот случай, когда нужно проявлять такт, ведь вас могут обобрать. Никогда не смотрите в глаза мошенникам и не допускайте их прикосновений к себе. Сразу заявите, что вам это неприятно, постарайтесь быстрее уйти. Если вы почувствовали, что уже попали под влияние злоумышленников, крикните: «Полиция!» Обычно после этого недоброжелатели стараются покинуть место преступления. Если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию по телефону 02, с мобильных операторов 112.