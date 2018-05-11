Телеканал "Тверской проспект - Регион"

12 мая в Зубцовском районе Тверской области состоится VI Знаменский православный фестиваль. В год добровольца, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным, мероприятие пройдет под девизом «Творите добрые дела!». По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных фестивалей позволяет людям приблизиться к истокам великой духовной культуры страны, способствует формированию у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей. Фестиваль пройдет близ деревни Щеколдино на живописной территории строящегося храма Знамения Божией Матери. Его участниками станут воспитанники творческих центров, общеобразовательных и воскресных школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования, культуры, представители самодеятельных и творческих коллективов всех возрастов. В программе мероприятия - фестиваль колокольного звона, который пройдет впервые, концерт. На протяжении всего дня гости смогут посетить выставки прикладного творчества, мастер-классы, книжные лавки, благотворительную ярмарку поделок, игровые и семейные программы для семейного отдыха. Идея проведения фестиваля возникла в 2013 году, когда началось строительства храма Знамения Божией Матери. Первый фестиваль состоялся в день освящения и закладки основания храма. С тех пор мероприятие вышло на межрегиональный уровень и стало значительным событием духовной и культурной жизни Верхневолжья. Ежегодно на сцене фестиваля выступают солисты и творческие коллективы из Тверской, Смоленской и Московской областей, – всего более 500 человек.