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Прокуратурой выявлены факты несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
В поселке Химинститут временно перекроют движение
Тверская полиция в круглосуточном режиме принимает и регистрирует сообщения о преступлениях и происшествиях
Крупное дтп
Мальчик пострадал от стеклопакета
Общество
Прокуратурой выявлены факты несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления
В БЦ Тверь состоялся семинар по диагностике и лечению опухолей головного и спинного мозга у детей
Игорь Руденя посетил Кашинский филиал МФЦ
В Тверской области пройдут праздничные мероприятия к 100-летию комсомола
Команда Тверской области в рамках обучения в РАНХиГС разработала проект по развитию в регионе малого и среднего бизнеса
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Увидеть Тверь и победить
Хэллоуин в ККЗ ПАНОРАМА
В поселке Химинститут временно перекроют движение
Рок в защиту животных
В Тверь из Екатеринбурга привезли две пушки времён ВОВ
Политика
В Правительстве Тверской области обсудили концепцию развития пассажирских перевозок
Игорь Руденя посетил Кашинский филиал МФЦ
Губернатор Игорь Руденя принял участие в мероприятиях, посвященных 650-летию княгини Анны Кашинской
В Тверской области 342 семьи решили получить ежемесячную выплату из материнского капитала
Заседание правительства
Культура
Рок в защиту животных
В Москве обсудили создание Ржевского мемориала советскому солдату
Команда Тверской области в рамках обучения в РАНХиГС разработала проект по развитию в регионе малого и среднего бизнеса
Губернатор Игорь Руденя принял участие в мероприятиях, посвященных 650-летию княгини Анны Кашинской
В Москве проходит юбилейная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень»

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