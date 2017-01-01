Степень культуры - Мюзикл

Степень культуры

Красной лентой культурно-просветительского цикла «Степень культуры» стала мысль о том, что в современной России быть культурным человеком — это норма, что талант востребован, может и должен быть реализован. Каждая программа — портрет человека, его таланта, его окружения, его степени культуры — построена в виде интервью с героем. Для раскрытия темы и дополнения рассказа используется съёмка в различных интерьерах и фото и видеоматериалы из архива героя или специально снятые для программы. Людям среднего и старшего возраста предложено познакомиться со своими земляками, для молодёжи герои программ — достойный пример для подражания.