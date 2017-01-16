Пенсионеры Тверской области, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 000 рублей единовременной выплаты. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 2,2 млрд. рублей. Средства направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера. Большинство пенсионеров уже получили единовременную выплату на свои банковские счета. C 13 января почтальоны Почты России начали доставлять единовременную выплату пенсионерам на дом. Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь будут завершены до 28 января. Тем пенсионерам, которым доставляют пенсию на дом по графику доставки с 13 по 28 января, получат пенсию и единовременную выплату одновременно. Пенсионерам, которые уже получили пенсию в первой декаде января, почтальон придет еще раз и доставит единовременную выплату. На банковские счета пенсионеров в кредитных организациях пенсия и единовременная выплата (5000 рублей) перечисляются двумя платежами. Единовременная выплата (5000 рублей) уже перечислена. Единовременную выплату в Тверской области получат 437 тысяч пенсионеров - работающих и неработающих.