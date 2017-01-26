В Отделение ПФР по Тверской области периодически поступают сообщения о том, что по домам ходят люди, которые представляются работниками Пенсионного фонда и предлагают подписать какие-то документы. Отделение ПФР по Тверской области напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда принимают граждан непосредственно в клиентских службах районных и городских Управлений ПФР. По домам специалисты не ходят и не проводят никаких консультаций и агитаций, не обращаются за подписанием каких-либо документов. Если в ваш дом пришел человек и представился работником Пенсионного фонда, попросите его предъявить служебное удостоверение – оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию, имя, отчество и должность. Внимательно ознакомившись с предъявленным удостоверением, скорее всего, выяснится, что перед вами представитель негосударственного пенсионного фонда. В настоящее время негосударственные пенсионные фонды активно проводят агитационную работу по привлечению клиентов и часто не в рамках действующего законодательства. Поэтому необходимо помнить, что предъявив свои паспорт и СНИЛС, а так же подписав предоставленные агентом НПФ документы, вы переводите свои средства пенсионных накоплений в данный НПФ. Переход в негосударственный пенсионный фонд - это право гражданина, но не его обязанноcть. Напоминаем, что информацию о выборе страховщика при формировании накопительной пенсии можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «О пенсионных накоплениях» http://www.pfrf.ru/branches/tver/info/~grazdane/ или позвонив по номеру телефона «горячей линии» ОПФР по Тверской области: (4822) 77-74-45.