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Новости на Тверском проспекте. Мы там, где новости! Мы здесь, где живёте Вы! Мы — это «Новости на Тверском проспекте»! Смотрите по будням каждое утро в 7:15 и днём в 14:00. Развитие событий - в новостях на телеканале «Тверской проспект — Регион» в 10:00, 11:00 и 17:00. Краткое подведение итогов дня - с понедельника по пятницу в 19:00 на "ТНТ-Тверской проспект", полная версия выпуска — в 20:00 и 23:00 на телеканале «Тверской проспект — Регион».
Прямые трансляции. Только в эфире телеканала «Тверской проспект — Регион»! Прямые трансляции серии матчей Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Включи «Тверской проспект — Регион» и болей за наших!