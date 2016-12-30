«Рождественская ярмарка» открыта на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской с 24 декабря. За неделю более 12 тысяч тверитян сделали покупки на мероприятии. «Рождественская ярмарка» открылась впервые в истории Твери по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Необычная для нашего города праздничная площадка, быстро стала популярной среди жителей города. Продукцию, которая реализуется на площадке, объединяет новогодняя тематика. Так, в одном из «домиков» можно приобрести живые ёлки в горшке различных видов, в том числе, голубые. А также новогодние кашпо и испечённые и раскрашенные вручную имбирные пряники. Немного дальше торгуют стеклянными статуэтками. Популярностью пользуется домик с мармеладом из Лихославля. Также всегда много людей около домиков с горячими напитками – на ярмарке люди согреваются различными видами чая или глинтвейном. Перекусить можно хот-догом, баранками, пирожными или жареным миндалём и яблоками в карамели. А домой можно взять натуральный мёд, который также в широком ассортименте представлен на ярмарке. На ярмарке также можно приобрести подарки на Новый год или Рождество. Среди товаров множество праздничных сувениров и изделий ручной работы. [caption id="attachment_11466" align="alignnone" width="300"] UG3300[/caption]