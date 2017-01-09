Ежедневно в период новогодних праздников органы социальной зашиты населения региона и представители комиссии по делам несовершеннолетних проверяли неблагополучные семьи и совершали обходы деревянных домов с печным отоплением, где живут дети. Итоги обсудили 9 января на оперативном совещании с членами Правительства, которое провёл Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Рейды прошли во всех муниципалитетах региона. По информации областного Министерства соцзащиты, всего обследовано 1556 семей. Принято решение временно разместить 28 детей в медицинских и социальных учреждениях. Соблюдение правил пожарной безопасности в стационарных учреждениях соцзащиты контролировали сотрудники МЧС. Проверки проходили без предупреждения, как в дневное, так и в ночное время. Серьёзных нарушений не выявлено. Задачу обеспечить безопасность юных жителей Тверской области поставил накануне праздников Губернатор Игорь Руденя.