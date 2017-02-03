Сегодня, 3 февраля, в ходе рабочей поездки в Оленинский район Губернатор Игорь Руденя почтил память жителей муниципалитета, погибших в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу в честь оленинцев-защитников Родины также приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, представители районного Совета депутатов, почётные гости, ветераны, школьники. Во время войны в окрестностях Оленино шли ожесточённые бои. Территория района была оккупирована с октября 1941-го по март 1943 года, захватчики уничтожили все предприятия и транспортные узлы. По официальным данным, на полях сражений погибли более семи тысяч оленинцев. Тринадцать уроженцев района стали Героями Советского Союза. На территории муниципального образования находятся более 30 захоронений времён Великой Отечественной войны. Мемориал в Оленино был открыт 9 мая 1995 года в день празднования 50-летия Победы. Позднее там же, на площади Победы, заложили Аллею Славы Героев Советского Союза, а затем у подножия монумента установили памятные плиты воинам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане и Чечне.