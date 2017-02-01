Такая договоренность достигнута сегодня, 1 февраля, на встрече Губернатора Игоря Рудени и директора Института, академика РАН, доктора экономических наук, профессора Виктора Ивантера. Институт участвует в разработке комплексных прогнозов развития экономики страны на краткосрочный и долгосрочный периоды, проводит аналитические исследования для крупных хозяйствующих субъектов, органов государственного управления. Потенциал и возможности Института должны быть задействованы в определении стратегии развития Тверской области, убежден Игорь Руденя. «Важно, чтобы Ваши специалисты проанализировали историю экономики, социального сектора региона с учетом географического положения, исторических особенностей, демографии, влияния мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ждем рекомендации: каковы наши основные точки роста, на чем нужно активизировать внимание, как мы можем вписаться в действующие экономические программы», – обозначил Губернатор. Основная задача, которая стоит перед Правительством области – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, что обеспечивает налоговую базу, добавленную стоимость, укрепляет экономические показатели. Особенно это актуально для сельской местности, где наблюдается отток населения в крупные города, подчеркнул Игорь Руденя. Виктор Ивантер заверил: Институт народнохозяйственного прогнозирования готов разработать стратегию экономического развития региона как на краткосрочный, так и долгосрочный периоды. На встрече детально обсуждались перспективы развития масштабных производств в регионе, транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено туристскому потенциалу тверского края, возможностям развития сельских территорий.