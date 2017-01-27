Развитие предприятия «Парок» и возможные меры поддержки реализации компанией инвестиционного проекта обсуждались на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени и президента совета директоров Paroc Group Кари Лехтинена. Первая производственная линия завода «Парок» в посёлке Изоплит Конаковского района была запущена в 2013 году. Это позволило создать около 170 рабочих мест, объем вложенных инвестиций составил более 2,7 млрд рублей. В планах — реализация второй очереди инвестпроекта: открытие ещё одной линии производства минеральной ваты. «Бренд «Парок» уже используется нами при представлении экономического потенциала Тверской области. Сегодня мы готовы обсудить дальнейшее взаимодействие с компанией и конкретные меры поддержки реализации инвестиционного проекта», — отметил Игорь Руденя. Кари Лехтинен поблагодарил Игоря Руденю за приглашение к обсуждению этой важной темы. По его словам, завод в Тверской области — лучшее предприятие Paroc Group. Реализацию инвестиционного проекта финские партнёры готовы продолжить как только ситуация на рынке строительных материалов начнёт меняться в положительную сторону. Несмотря на то, что сама компания по итогам 2016 года на 4% увеличила объёмы производства, актуальным остаётся вопрос сбыта продукции. На продажи изоляционных материалов влияет активность жилищного строительства в стране. Ключевые для ООО «Парок» рынки — Москва и Санкт-Петербург. Игорь Руденя обозначил, что Правительство региона обеспечивает всестороннюю поддержку и сопровождение инвестиционных проектов с момента принятия решения об их реализации до ввода объектов в эксплуатацию. Для Верхневолжья важен статус привлекательного региона в инвестиционном плане, поэтому компании «Парок» будут оказаны все необходимые меры поддержки, подчеркнул Губернатор Тверской области.