Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили, что в ряде регионов проведены закупки и по ним заключены контракты на сумму почти 18 млрд руб., несмотря на предписания контролирующих органов ФАС об аннулировании закупочных процедур. Эксперты ОНФ считают, что действующие штрафы не являются достаточным аргументом для соблюдения заказчиками требований антимонопольной службы. С нарушением законодательства в обход предписаний и решения антимонопольной службы контракты на сумму почти 18 млрд руб. были заключены в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан. К примеру, активисты Народного фронта обратили внимание на конкурс по реконструкции трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва Ростовской области за 313 млн руб. В УФАС Ростовской области поступила жалоба на действия заказчика — администрации Белокалитвинского района. По решению антимонопольной службы заказчик должен был аннулировать контракт, но проигнорировал решение УФАС и все-таки заключил контракт с ООО «Полимерспецстрой». «Заказчик просто не учел решение УФАС по Ростовской области. Такое поведение похоже на демонстративное злоупотребление в сфере закупок и исключает добросовестную конкуренцию. Об экономии бюджетных средств здесь уже даже и речи не идет», — рассказал активист ОНФ Алексей Мирошниченко.